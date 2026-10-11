Bilecik Belediyesi’nin ‘Anne Taksi’ uygulamasına ödül

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya 58 belediye, toplam 117 projeyle katıldı. Yedi ayrı kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede, kentlerde yaşam kalitesini artırmayı, toplumsal eşitliği güçlendirmeyi ve sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlayan çalışmalar ele alındı. Bilecik Belediyesi’nin “Anne Taksi” uygulaması da yarışmada ödül kazanan projeler arasında yer aldı.

‘SAYGI TAKSİ’ HİZMETİ DE SÜRÜYOR

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Anne Taksi” uygulamasını 2025 yılında başlattıklarını belirtti. Subaşı, yaşlı yurttaşlara yönelik “Saygı Taksi” hizmetinin de sürdüğünü ifade etti. Yarışmanın yerel yönetimlerin kent sağlığına yönelik çalışmalarını görünür kılmayı ve başarılı uygulamaların belediyeler arasında paylaşılmasını amaçladığını kaydeden Subaşı, Sağlıklı Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından daha önce de çeşitli ödüller aldıklarını anımsattı.