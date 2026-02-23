Bilecikli sanat akademisi öğrencileri yeteneklerini Bursa'da sergiledi

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, Bursa’da düzenlenen programda hünerlerini sergileme imkanı buldu. Geçtiğimiz yıllardan itibaren piyanoda başarılı çalışmalara imza atan sanat akademisi öğrencileri, aldıkları eğitimleri çevre illerdeki sanatseverlerle buluşturuyor. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile eşi Berat Subaşı da programa katılarak kızları Asya Subaşı’nın piyano konserini izledi. Piyano ve koro konserinden sonra Başkan Subaşı, öğretmenlere çiçek takdim ederken, öğrencilere de sertifikalarını verdi.

KONSERLE ORMAN YANGINLARINA KARŞI FARKINDALIK MESAJLARI VERDİLER

Geçtiğimiz yıl birçok ilimizde olduğu gibi Bilecik’te de yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık mesajlarının verildiği konser, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Gerçekleştirilen programa ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, “Sanat Akademisi Öğrencilerimizle Bursa'dayız. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve yeşeren bir geleceğe sanatla destek olmak için öğrencilerimiz Bilecik ve Lefkoşa'nın ardından Bursa'da da anlamlı bir piyano konseri verdi. Programa katılarak bizi onurlandıran Nilüfer Belediyesi Başkan Vekilleri Gökçe Güney ve Ataerk Şanlı, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık ve Müze Koleksiyonu Bağışçısı Fethiye Sanlıkol'a teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gücünü büyüten Sanat Akademimizin değerli öğrencileri ve eğitmenleriyle gurur duyuyoruz” dedi.