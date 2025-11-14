Borçka Belediyesi, sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor

Borçka Belediyesi ekipleri, kentteki sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaşama geçirilen Hayvan Barınağı Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Barınak alanında yürütülen yapım faaliyetleriyle birlikte, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak modern bir tesis inşa ediliyor.

‘DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER’

Belediyeden yapılan açıklamada, “Projemize 2 adet kamyon desteği sağlayarak katkıda bulunan Artvin İl Özel İdaresi’ne teşekkür ediyor, bu dayanışmanın tüm sahipsiz canlara umut olacağına inanıyoruz. Borçka Belediyesi olarak, her canlıya yaşam hakkı tanıyan bir anlayışla can dostlarımızın daha iyi şartlara kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz” İfadeleri yer aldı