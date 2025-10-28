Borçka’da Demir Elma Festivali coşkusu

Artvin Borçka’nın coğrafi işaretli değeri, çocukluğun şifalı lezzeti “Demir Elma”, ikinci kez düzenlenen festivaliyle yeniden kentin simgesi oldu. Borçka Belediyesi’nin ev sahipliğinde 24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 2. Demir Elma Festivali, İsmet Acar Sosyal Tesisleri’nde yapılan açılış töreniyle başladı. Festivalin açılışında konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Demir Elma’nın Borçka için bir sembol olduğuna dikkat çekerek, “Çocukken hastalandığımızda babaannemiz ‘bunu yersen düzelirsin’ derdi. O elma sadece bir meyve değil, bir iyileşme sembolüydü. Bugün o fikir bir festivale dönüştü” dedi. Festival Koordinatörü Sevilay Refika Kadıoğlu ise Demir Elma’nın bölgedeki kültürel çeşitliliği birleştiren bir unsur olduğunu vurguladı: “Bu yarı yabani yerel meyvenin Lazların, Gürcülerin, Hemşinlilerin ve tüm Borçkalıların ortak değeri olduğunu göstermek istedik. Bir ağacın etrafında sevgiyi örmek ne kadar güzel” dedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gola Derneği, Goluri Turizm, Borçka ve Köyleri Turizm Kooperatifi ile Hudutspor Kulübü ortaklığında gerçekleşen festival, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, atölyeler ve yerel lezzetlerle devam etti. Festivalin ikinci gününde etkinlikler, sınır köyü Muratlı (Maradid) Meydanı’nda sürdü. Gürcistan’dan gelen konukların dans ve müzik gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, geleneksel elma atölyeleri büyük ilgi gördü. “Demir Elma: Doğa, İnsan, Kültür” kitabının editörü Özlem Şendeniz de festival kapsamında düzenlenen panelde, bu yerel ürünün kültürel hafızadaki yerini anlattı.