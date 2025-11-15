Bulancak Belediyesi’nden yetim çocuklara sıcak yuva

Bulancak Belediyesi tarafından tahsis edilen 3 bin 400 metrekarelik alanda hayata geçirilecek. “Bulancak Çocuk Evleri Sitesi Projesi”, Valilikte yapılan protokol töreni ile imza altına alındı.

Proje ile ilgili Başkan Sıbıç, imza töreninde yaptığı açıklamada;

“80 öğrenci kapasiteli bu anlamlı proje, çocuklarımıza sadece bir barınma alanı değil; sevgiyle, güvenle ve eğitimle büyüyebilecekleri sıcak bir yuva kazandıracak. Projenin yapımını hayırsever iş insanı Akif Aydoğdu'na ait Polen Yettim Vakfı üstlenirken, tamamlanmasının ardından tüm işleyiş ve denetim Giresun Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Böylece, ilçedeki yetim çocuklarımızın sıcak bir yuvada güvenli bir geleceğe adım atmasını hedefleniyoruz.

“Söz vermiştik; ‘Yetim çocuklarımız yalnız kalmayacak’ demiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirmenin tarifsiz gururunu yaşıyoruz.Bu anlamlı projede emeği geçen başta Valimiz Sayın Mehmet Fatih Serdengeçti’ye, Kaymakamımız Sayın Ömer Faruk Tuncer’e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Mustafa Modaoğlu’na, hayırsever iş insanımız Sayın Akif Aydoğdu’ya ve karar sürecinde destek veren Belediye Meclisimize gönülden teşekkür ediyorum. Bulancak Çocuk Evleri Sitemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sıbıç ayrıca, ilçede sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, önümüzdeki süreçte Yaşlı Bakım Evi Projesi ile büyüklerimize vefa borcunun da ödeneceğini ifade etti.