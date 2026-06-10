Bulancak plajlarında deniz suları temiz

Bulancak plajlarından alınan yüzme (deniz) suları, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarları’nda yapılan Mikrobiyolojik analizler sonucu temiz ve denize girilebilir çıktı. Haziran ayı itibarıyla, Bulancak sahilinde bulunan plajlardan alınan deniz suları numunelerinde yapılan Mikrobiyolojik analizlerde Escherichia Coli yönünden; Burunucu Ofran Plajı, mevzuat limiti 1000 iken analiz sonucu 60, Burunucu Plajı, mevzuat limiti 1000 iken analiz sonucu 64, Küçüklü Köyü Aile Plajı, mevzuat limiti 1000 iken analiz sonucu 70, Belediye Halk Plajı, mevzuat limiti 1000 iken analiz sonucu 45 çıktı. Bu noktalarda yapılan deniz suyu analizleri, temiz ve denize girilebilir olduğunu ortaya koyarken; deniz suyu kontrollerinin periyodik olarak tekrarlanacağı ve sonuçlarının açıklanacağı belirtildi.