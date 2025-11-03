Bulancak’ta numarataj çalışmaları devam ediyor

Giresun Bulancak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi tarafından ilçe genelinde adres ve bina numaralarının güncellenmesi amacıyla kapsamlı bir numarataj çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar Pazarsuyu Mahallesi, Kızılot Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Sisin Mahallesi ve Şemsettin Mahallelerinde numaralama çalışması tamamlandı. Ekipler, planlanan program çerçevesinde kalan 12 mahallede de çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, sokak ve cadde isimlerini kontrol ederek yeni yapılan binalara kapı numarası veriyor. Eksik veya hatalı numaraları düzelten ekipler, standart dışı tabelaları da yeniliyor. Bu çalışmalarla birlikte ilçedeki adres sisteminin daha düzenli, doğru ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.