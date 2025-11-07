Bulancak'ta üst yapı çalışmaları sürüyor

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sıbıç, Karabekir Sokak ve Paralel Sokak’ta, Bulancak Şehiriçi Dolmuş Durağı 2. Hat güzergâhında sürdürülen çalışmalarda gelinen aşamayı değerlendirdi.

Saha incelemesi sırasında şoför esnafıyla da bir araya gelen Başkan Sıbıç, yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi, esnafların görüş ve taleplerini dinledi.

Başkan Necmi Sıbıç, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Her adımında emeğin, sabrın ve ortak gayretin olduğu bu süreçte; vatandaşlarımızın daha düzenli, güvenli ve rahat bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü Bulancak’ta her sokakta, her taşta halkımızın emeği, bizim de alın terimiz var.”

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcılarımız Reşat Nuri Özdemir ve İdris Çiçek ile Belediye Meclis üyeleri Başkan Sıbıç’a eşlik ettiler.