Bulancak’ta Yılbaşı Pazarı: Salı Pazarı

30.12.2025 16:32:00
Cumhuriyet/Ankara
Bulancak Belediyesi, soğuk kış günlerinde yurttaşların yanında olmak amacıyla Salı Pazarı’nda şal ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, pazarcı esnafını ve yurttaşları ziyaret ederek hem hediyelerini dağıttı hem de talep ve ihtiyaçları yerinde dinledi.

Bulancak Belediyesi, ilçenin en yoğun alışveriş noktalarından biri olan Salı Pazarı’nda yurttaşlara şal ve eldiven gibi soğuktan koruyucu ürünler dağıttı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, sabah saatlerinde pazar alanını ziyaret ederek hem dağıtıma katıldı hem de pazarcı esnafı ve yurttaşlarla sohbet etti ve esnafa hayırlı işler diledi.

Çalışmaların süreceğini belirten Sıbıç; “Tezgâhının başında alın teri döken esnafımıza, pazarın bereketini omuzlarında taşıyan teyzelerimize; soğuğa karşı bir nebze olsun içlerini ısıtsın diye şal ve eldiven hediye ettik. Bizim de yılbaşı pazarımız: “Salı Pazarımız”. Bulancak’ta kimsenin soğukla mücadelede yalnız kalmasını istemiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın kış aylarını daha rahat geçirmesi için hem destek çalışmalarımız hem saha ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

