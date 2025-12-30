Bulancak’ta Yılbaşı Pazarı: Salı Pazarı

Bulancak Belediyesi, ilçenin en yoğun alışveriş noktalarından biri olan Salı Pazarı’nda yurttaşlara şal ve eldiven gibi soğuktan koruyucu ürünler dağıttı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, sabah saatlerinde pazar alanını ziyaret ederek hem dağıtıma katıldı hem de pazarcı esnafı ve yurttaşlarla sohbet etti ve esnafa hayırlı işler diledi.

Çalışmaların süreceğini belirten Sıbıç; “Tezgâhının başında alın teri döken esnafımıza, pazarın bereketini omuzlarında taşıyan teyzelerimize; soğuğa karşı bir nebze olsun içlerini ısıtsın diye şal ve eldiven hediye ettik. Bizim de yılbaşı pazarımız: “Salı Pazarımız”. Bulancak’ta kimsenin soğukla mücadelede yalnız kalmasını istemiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın kış aylarını daha rahat geçirmesi için hem destek çalışmalarımız hem saha ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.