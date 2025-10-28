Bulancak Tarihi Konferansı gerçekleşti

Giresun Bulancak Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçenin köklü geçmişine ışık tutmayı amaçlayan “Bulancak Tarihi Konferansı”, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 13.00’te Bulancak Belediyesi Otogar Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in ana konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Araştırmacı-Yazar Ayhan Yüksel bilgi ve katkılarıyla programa değer kattı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Gazeteci-Yazar Zafer Çamaltı üstlendi. Konferansta, Bulancak’ın tarihî geçmişi bilimsel veriler ışığında kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar, bölgenin tarihsel gelişim süreci, kültürel mirasın korunması ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerine yapılan sunumları ilgiyle takip etti. Etkinlikte ayrıca, Bulancak’ın bölgesel kimliğinin oluşumunda geçmişten günümüze yaşanan tarihî ve sosyo-kültürel değişimlerin, akademik çalışmalarla desteklenerek değerlendirilmesi dikkat çekti. Yoğun ilgi gören konferansa Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bulancak İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, Bulancak halkı, yerel yöneticiler ve tarih meraklıları katıldı. Program sonunda konuşmacılara plaket ve çiçek takdim edilirken, katılımcılar etkinliğin ilçenin kültürel ve tarihî belleğine önemli katkı sağladığını belirtti. Bulancak Belediyesi, bu tür etkinliklerle yerel tarihin araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Düzenlenen konferansın ardından, salonda kurulan stantta Giresun’a İstiklal Madalyası ve “Yiğit” ünvanı verilmesi amacıyla başlatılan “Giresun İstiklal Madalyasını İstiyor” imza kampanyasına destek verildi