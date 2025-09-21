Burhaniye’de Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete açıldı: 120 çocuk kapasiteli kreş

Balıkesir Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime yönelik bir hizmeti daha yaşama geçirdi. Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplam 120 çocuğa kapılarını açan kreş, belediyenin üçüncü gündüz bakımevi oldu. Böylece her yıl 320 çocuk okul öncesi eğitimden yararlanacak.

Öğretmenler Mahallesi’nde inşa edilen kreş; modern sınıfları, oyun alanları, yemekhane, uyku odaları ve geniş bahçesiyle miniklere güvenli bir ortam sunacak.

Açılışta konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Çocuklarımız güvenli bir ortamda eğitim alırken kadınların da iş hayatına katılımı kolaylaşacak. Katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.