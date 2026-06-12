Bursa’da AKP’li belediye yönetimi işçinin hakkını vermedi: İşçiler, toplantıdan zorla çıkartıldı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından göreve gelen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, işçilere uyguladığı kötü muameleyle gündeme geldi. Büyükşehirin belediye meclisinin önceki gün yapılan toplantısında tansiyon yükseldi. Bayram ikramiyesi ve toplu sözleşme sürecine ilişkin taleplerini belediye meclis oturumunda gündeme getirmek isteyen Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyeleri, konuşma yaptıkları sırada yaşanan tartışmalar sonucunda AKP’li Biba’nın talimatıyla salondan zorla çıkartıldı.

‘SIFIR ZAM DAYATIYORLAR’

Olayın ardından işçilerden yapılan açıklamada, “Bozbey'in başkanlığı döneminde, iki toplu sözleşme dönemini tamamlayarak sosyal ve mali haklar üzerinde uzlaşma sağlamıştır. Ancak Bozbey'in görevden alınmasının ardından seçilen Başkanvekili Biba ve Genel Sekreter Deniz Köken ile yaklaşan kurban bayramı nedeniyle toplu sözleşmemizde hüküm altına alınan bayram ikramiyesi ile ilgili görüşmeler yapılmasına rağmen sonuç alınamamıştır. Belediye yönetimleri sorumluluğu almayıp Sayıştay raporlarını bahane etmekte ve süreci bilinçli biçimde uzatıp bizlere toplu sözleşme kazanımlarımızı ödemeyeceklerini belirterek aslında sıfır zam dayatmaktadırlar” denildi.

‘TEK TARAFLI VE DAYANAKSIZ’

Kurban bayramı ikramiyelerinin ödenmemesiyle haklarının gasp edildiğini belirten işçiler, “Yasal olarak imzalanan, 2026 yılını kapsayan, sosyal ve mali haklardan oluşan bir sözleşmeyi hukuksuzca, tek taraflı ve dayanaksız ortadan kaldırmaktasınız. Toplu sözleşme yapma hakkı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince belediye başkanına verilmiş ve bu yetki ile toplu sözleşme imzalanmıştır. Meclis olarak sizlerin de oyuyla toplu sözleşme imzalanması kabul edilmişken hangi keyfiyetle sözleşme hükümlerini yerine getirmiyorsunuz? Biz kamu emekçileri Bursa için kamu adına çalışmaktayız. Birileri siyasi şov yapacak diye haklarımızın gasp edilmesine göz yumacak değiliz” diye konuştu.

‘HUKUK DIŞI’ İDDİASI

Biba ise, konuya ilişkin yaptığı savunmada “Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, belediye ile Tüm-Bel-Sen arasında yapılan toplu sözleşmenin hukuka uygun olmadığını belirterek, “2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan toplamda 300 milyon liraya yakın bir zimmet var. Hukuk dışı olan bir sözleşme. Ben buna müsaade etmem” dedi.