‘Bursa’nın Tınısı’ yurttaşları sanata doyurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Planlama Ajansı tarafından, 2050 Vizyonlu Çevre Düzeni Planı kapsamında hazırlanan "Bursa’nın Tınısı ve Enstalasyonu" etkinliği gerçekleştirildi. Bursa’nın çok katmanlı kültürel ve mekânsal hafızasından ilham alan etkinlikte kent, sanat aracılığıyla yeniden yorumlandı. Etkinlikte, atölye çalışmalarında ortaya çıkan fikirlerin, seslerin ve duyguların birleşimiyle oluşturulan "Bursa’nın Tınısı" adlı eser, Bursa Oda Orkestrası tarafından ilk kez seslendirildi. Programa sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

‘KENTİMİZİN RUHUNU VE TINISINI DA PLANLIYORUZ’

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın geleceğini bilimin, sanatın ve katılımın ışığında şekillendirdiklerini söyledi. Bozbey, “Bursa’mızı doğal, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla daha sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla hep beraber yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz 2050 Bursa Çevre Düzeni Planı sürecinin ilk yılını geride bırakıyoruz. Kasım 2024’te başlattığımız bu süreçte, kentimizin geleceğine yön verecek temaları ve katılımcılık anlayışını birlikte belirledik. Ocak ayında planlama sürecini tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Sürecin yalnızca teknik bir çalışma olmadığını vurgulayan Bozbey, "Bu plan bilimin, sanatın ve katılımın birleştiği bir vizyonun ürünüdür. 2050 vizyonumuz, küresel iklim krizinin etkilerinden pandemiye kadar birçok güncel soruna karşı çözüm üreten bir kent anayasası niteliğindedir" ifadelerini kullandı. Bozbey, Bursa’nın geleceğini halkın, gençlerin, kadınların, sanatçıların ve akademisyenlerin katkılarıyla inşa ettiklerini belirterek, "Yeni kenti planlamak yalnızca yolları ve binalarıyla değil, o kentin ruhunu ve tınısını da planlamak gerekir. ‘Bursa’nın Tınısı’ projesi bu anlayışın sanatsal bir yansımasıdır" diye konuştu.

BİLİM, SANAT VE KATILIMIN BULUŞTUĞU VİZYON

25 Nisan - 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen atölyelerde gençler, akademisyenler, meslek odaları, sanatçılar ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Atölyelerde Bursa’nın bugünü ve geleceği tartışılarak kent için yeni fikirler geliştirildi. Gençlerin doğaçlama seslendirmeleriyle oluşan melodiler "Bursa’nın Tınısı" enstalasyonunun temelini oluşturdu. Çalışmalara Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, meslek odaları, akademik odalar ve çok sayıda sanatçı katkı sundu. Bursa Oda Orkestrası’nın yanı sıra sanatçılar Görkemli Ziya Özçekmenler, Sercan Peşan, Çağdaş Çakmak ve Alp Yılmaz etkinlikte yer aldı. Bozbey, "Sanatı, bilimi ve katılımı bir araya getiren bu özgün çalışma, Bursa 2050 vizyonunun duygusal ve estetik yüzünü oluşturuyor. Bu güzel eseri Bursa’nın geleceğine imza atarak ortaya koyan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.