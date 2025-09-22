Çankaya Belediyesi, 93. Dil Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak

Çankaya Belediyesi, Dil Derneği işbirliğiyle 93. Dil Bayramı’nın kutlamaları kapsamında etkinliklere ev sahipliği yapacak. 25 Eylül’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yapılacak ziyaretle başlayacak olan program, 26 Eylül’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Yaşar Kemal’e Armağan, Dil, Yazın, Sanat Basın: ‘Yer Demir Gök Bakır’” etkinliğiyle sürecek. Daha sonra “Yaşar Kemal İçin Söylüyoruz” etkinliğinde, Zeynep Karababa, Eren Ergene, Ceren Tercanlı, Ali Ekber Ergün sahne alacak. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in açılış konuşmasını yapacağı etkinlik, şöyle devam edecek: