Çankaya Belediyesi’nin mobil uygulaması “Çankapp” yayında

Çankaya Belediyesi, belediyenin tüm hizmetlerini “Çankapp” ile mobil uygulamaya taşıdı. Dijital bir rehber olma özelliği taşıyan uygulama ile vatandaşlar, belediyeye iletmek istedikleri talep ve başvuruları tek ekran üzerinden kolayca oluşturabiliyor. Kreş işlemlerinden öğrenci sofralarına, diş hekimi randevularından evlendirme başvurularına kadar pek çok hizmete uygulama aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yapılan başvuruların tüm süreci ise anlık olarak uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

ÇEK - GÖNDER ÖZELLİĞİ

Uygulamanın “Çek & Gönder” özelliği sayesinde ilçe genelinde karşılaşılan sorunlar hızlıca belediyeye iletilebiliyor. Yurttaşlar, gördükleri sorunun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden yükleyerek şikayetlerini kayda aldırabiliyor ve süreci adım adım izleyebiliyor.

‘NE NEREDE’ ÖZELLİĞİ AKTİF

Çankapp’in “Ne Nerede” özelliği, Çankaya’daki belediye hizmet alanlarını harita üzerinden görüntüleme imkanı da sunuyor. Kent lokantaları, Çankafeler, parklar, kütüphaneler, kültür merkezleri, pazar yerleri, muhtarlıklar, polis ve zabıta merkezleri, nöbetçi eczaneler ile acil toplanma alanları gibi birçok noktaya uygulama üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Kullanıcılar tek tıkla yol tarifi alabiliyor, kategorilere göre keşif yapabiliyor ya da en yakın hizmet noktasını görüntüleyebiliyor.

HİZMET NOKTALARI VE SOSYAL DESTEKLER DE YER ALDI

Belediye hizmet binaları, Çankaya Evleri, Kadın Danışma Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Gündüz Bakımevleri ve Gençlik Merkezleri gibi birçok hizmet alanının adres ve konum bilgileri de Çankapp üzerinden erişilebilir hale geldi.

Öğrenciler için sunulan QR kodlu ücretsiz yemek uygulamasına da Çankapp üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulama, patili dostlar için kayıp ilanı oluşturma, sahiplendirme ilanı paylaşma gibi sosyal dayanışmayı güçlendiren özellikler de sunuyor.

BELEDİYE İŞLEMLERİ ARTIK DAHA KOLAY

Vergi ödeme, işyeri ruhsat başvuruları, emlak beyanı ve imar durumu sorgulama gibi belediye işlemleri de Çankapp aracılığıyla daha hızlı yapılabiliyor. Uygulama üzerinden Wi-Fi noktaları ve geri dönüşüm getirme noktaları da kolayca görüntülenebiliyor.