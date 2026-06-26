Çankaya Belediyesi ‘Yaz Futbol Okulu’ için kayıtları başlattı: Kayıt için son tarih 8 Temmuz

Çankaya Belediyesi, çocukları yaz boyunca yeşil sahalarda buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Ücretsiz Yaz Futbol Okulu, bu yıl da Yaşamkent’te bulunan Şenol Güneş Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in göreve gelmesinin ardından sporun her yaş grubuna yayılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen futbol okulunun, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

SPORUN KALBİ ÇANKAYA’DA ATIYOR

Başkan Hüseyin Can Güner, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için sporun önemli bir araç olduğunu belirterek, “Sporun Kalbi Çankaya vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımızın yaz tatillerini verimli değerlendirmelerini önemsiyoruz. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimler salı ve perşembe günleri yapılacak. Futbol okuluna kız ve erkek tüm çocuklar katılabilecek.

BAŞVURULAR 8 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ücretsiz Yaz Futbol Okulu’na katılmak isteyenler başvurularını 8 Temmuz tarihine kadar çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Belediye, sporun daha geniş kitlelere ulaşması ve çocukların erken yaşta sporla tanışması için benzer projeleri sürdürmeye devam edecek. Çankaya Belediyesi ile Gençlerbirliği iş birliğinde gerçekleştirilen proje, hem çocuklara nitelikli spor eğitimi sunacak hem de geleceğin futbolcularının keşfedilmesine katkı sağlayacak