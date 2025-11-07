Çankaya’dan ‘sıcak’ günaydın

Çankaya Belediyesi Başkentlilere sabah çorbası ikramında bulunmaya başladı. Belediye ekipleri, Ziya Gökalp Caddesi’ndeki başkanlık binası önünde, Koru metrosunda, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ile ODTÜ A1 kapısında kurulan ikram noktalarında sabah 07.00 itibarıyla yurttaşlara çorba ikram ediyor. Kentin yoğun noktalarından Kızılay’da ve üniversite bölgelerinde hem öğrenciler hem de işe giden Ankaralılar, belediyenin ikramıyla güne sıcak bir başlangıç yapıyor. Çankaya Belediyesi’nin sıcak çorba servisi, kış mevsimi boyunca hafta içi her sabah devam edecek.