Çankaya’dan ‘yaz’a sanat ile merhaba

Çankaya’da kültür merkezleri Haziran ayında renkli etkinlikleri Başkentlilerle buluşturuyor. Sergiler, festivaller, konserler, tiyatrolar ve panellerle dolu bir program sanatseverleri bekliyor. Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde 12 Mayıs’ta açılışı yapılan “Kır İmgesinden Kent İmgesine Beytepe” sergisi 12 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Erhan Günem’in 19 Haziran’da açılacak Apocalypse sergisi aynı merkezde 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ise küratörlüğünü Volkan Demir’in üstlendiği Volart Grup’un “Farklı Eller” sergisi 5-14 Haziran tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Çankaya Belediyesi’nin de destekçileri arasında yer aldığı 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2-7 Haziran tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması’nda Başkentlilerle buluşacak. Bu yıl “Çiçek mi dediniz?” sloganıyla hazırlanan programda ise Türkiye dahil 23 ülkeden 47 film gösterilecek.

NAZIM HİKMET ŞARKILARLA ANILACAK

Nazım Hikmet’in 63’üncü ölüm yıldönümüne özel olarak düzenlenen “Şarkılarla Nazım Hikayesi” konseri 5 Haziran’da Atatürk Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak. Solistler Zeynep Halvaşi, Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos’un sesiyle; yazar Barış İnce’nin Nâzım’ın yaşam öyküsünden satır başlarının anlatısıyla katkı sunacağı etkinlikte usta edebiyatçı anılacak.

BİLİME ADANMIŞ BİR ÖMÜR: ERDAL İNÖNÜ

Sevinç-Erdal İnönü Vakfı ve İnönü Vakfı tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Erdal İnönü Bilime Adanmış Bir Ömür” paneli 6 Haziran’da Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Panelde Erdal İnönü’nün ailesi ve akademi camiasından isimler İnönü’yü anarken aynı zamanda Türk Bilim tarihi ve politikasındaki yeri ve katkıları da ele alınacak.

ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ’NDE ETKİNLİK YAĞMURU

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), sergi, belgesel ve film gösterimleri ile tiyatroya ev sahipliği yapıyor. Turan Erol Sanat Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı “Kuğulu Hafızası” sergisi 5-14 Haziran tarihleri arasında, Bilkent Üniversitesi’nin “Senior Graphic Design Exhibiton” sergisi 8-15 Haziran’da ziyaret edilebilecek. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin “Yıl Sonu Sergisi” 19-27 Haziran tarihleri arasında görücüye çıkarken Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin “Mezuniyet Sergisi” ise 3-15 Temmuz tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 11 Haziran’da Maltepe Semt Tiyatrosu “Çizmeden Yukarı” oyununu Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sahneleyecek. Aynı merkezde Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın “Kalplere Dokunan Kadın” belgesel gösterimi gerçekleşirken 13 Haziran’da Brezilya Büyükelçiliği iş birliğiyle Brezilya Sinema Akşamları kapsamında düzenlenen “Betania” filmi 15 Haziran’da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Haziran ayında Çankaya’nın kültür merkezileri birçok çok farklı oyunla “perde” diyecek. 100. Yıl Semt Tiyatrosu, Nazım Hikmet Ran’ın “Ferhad ile Şirin” eserini 3 Haziran’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. Atatürk Sanat Merkezi’nde oynanacak Sabahattin Ali’nin “Yol ve Ötesi” oyunu ise 6 Haziran’da tiyatroseverlerle buluşacak. Genel Sanat Yönetmenliğini Bekir Erdem Öz’ün üstlendiği oyuna Dengin Ceyhan’ın besteleri ve canlı müzik performansı eşlik edecek.