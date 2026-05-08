Çankaya’nın minik bahçıvanları görev başında

Çankaya Belediyesi Şeker Portakalı Ekolojik Kreşi’nde eğitim gören çocuklar, doğayla iç içe keyifli ve öğretici bir gün geçirdi. Program kapsamında miniklere önce tohum, toprak, bitkilerin büyüme döngüsü ve doğanın sürdürülebilirliği üzerine yaşlarına uygun teorik bir eğitim verildi. Eğitimin ilk bölümünde çocuklar; bir bitkinin tohumdan fideye, fidandan yetişkin hale gelene kadar geçen sürecini görseller ve eğitici anlatımlarla öğrendi. Toprağın önemi, suyun bitki gelişimindeki rolü ve doğaya saygılı üretimin temel prensipleri hakkında bilgilendirildiler.

MISIR VE AYÇİÇEĞİ TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Teorik eğitimin ardından minikler, Sertaç Hekim ve Rabia Eskici’nin rehberliğinde öğrendiklerini pratiğe dökerek, mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu. Bahçıvan kıyafetleri giyen minikler, kendi küçük parsellerinde toprağı hazırlayıp tohumlarını ekti, ardından can suyu vererek ilk bakım sürecini gerçekleştirdi. Birbirlerine yardım etmeleri ve birlikte hareket etmeleri, ekip çalışması bilincini de pekiştirmiş oldu.

ÜRETİMDE FARKINDALIK KAZANDILAR

Güzel havanın da etkisiyle doğayla baş başa vakit geçiren çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi. Tohumların büyüme sürecini merakla bekleyen minikler, doğanın döngüsünü yerinde deneyimleyerek çevre bilinci kazandı. Etkinlik, çocukların küçük yaşta doğayı tanıması, üretim süreçlerine dair farkındalık geliştirmesi ve çevre sevgisi kazanması açısından katkı sundu.