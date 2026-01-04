Çankaya ocak ayında kültür sanatla ısınacak

Çankaya Belediyesi ocak ayında dopdolu bir etkinlik takvimi ile sanatseverleri kültür sanatla buluşturuyor. Türk resim sanatının önemli isimlerinden biri olan İbrahim Çallı'nın 2 Aralık 2025'te açılan "Rengin Hafızası Fırçanın Ruhu İbrahim Çallı/ Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat" sergisi 11 Ocak tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

KÜLTÜR MERKEZLERİ SERGİLERLE RENKLENİYOR

6 Ocak'ta ise Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Ceren Selmanpakoğlu'nun "Kendiliğinden Kendi / Effortless Self" sergisine ev sahipliği yapacak. Kendini oldurmaya, tamamlamaya çalışmayan bir kendiliğindenlik alanı beyan eden ve “Ben” olmanın sürekli tanımlanması, açıklanması ve görünür kılınması beklentisine karşı; doğanın sessiz, çabasız, kendiliğinden varoluş hâlini temel alan sergi, 30 Ocak tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak. Fikret Otyam Sanat Merkezi ise 9 Ocak'ta "Günlerin Köpüğü ve Kilerdeki Zift" sergisini Başkentlilerle buluşturacak. T. Melis Golar küratörlüğünde hazırlanan sergi, hızla tüketilen dijital estetikleri “köpük” metaforuyla, bu yüzeyin altında biriken huzursuzluğu ve ağırlığı ise “zift” imgesiyle ele alarak, çağdaş görsel kültürün çelişkili doğasını görünür kılmayı hedefliyor. Sanatçılar Başak Çalışır, Pınar Kayar, Merve Morkoç, Şafak Şule Kemancı, Christiane Peschek, Alla Güner, Berkay Tuncay, Metehan Törer, Günbike Erdemir, Şule Nur Alev, Mert Öztekin, Can Yıldırım ve Taka Kono'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 8 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bu ay yeni bir sergi daha açılıyor. Çağdaş Türk Resim Sanatı tarihine damga vuran Zafer Gençaydın'ın "Soyutun Renkli Çığlığı: Zafer Gençaydın" sergisi, 20 Ocak - 1 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

FERHAD İLE ŞİRİN ATATÜRK SANAT MERKEZİ'NDE "PERDE" DİYECEK

Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu'nun, 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2025/ Jüri Özel Ödülü ve 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi ve Emek ve Başarı Ödülleri 2024/ Yılın Projesi ödüllü oyunu Ferhad ile Şirin 17 Ocak'ta Atatürk Sanat Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek. Nazım Hikmet Ran'ın 124'üncü doğum günü kapsamında izleyiciyle buluşacak oyunun yer fişleri, 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren Atatürk Sanat Merkezi'nden temin edilebilecek. Çankaya Belediyesi Yıldız Semt Tiyatrosu ise "40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra" oyunu ile tiyatro severlerle buluşacak. Devekuşu Kabare ile Aziz Nesin ortaklığında yazılan ve yönetmen koltuğunda Doğan Güneş'in oturduğu oyun, 30 Ocak tarihinde Yılmaz Güney Sahnesi'nde sahnelenecek. Yer fişleri 26 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren Yılmaz Güney Sahnesi’nden temin edilebilecek.

"UĞUR MUMCU SESLENİYOR"

"33. Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında ise "Uğur Mumcu Sesleniyor" temasıyla 24 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında bir hafta sürecek etkinliklerle Uğur Mumcu anılacak. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu Sokak'ta Turhan Alıcı'nın dinletisiyle başlayacak anma etkinlikleri, 31 Ocak'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Fide Köksal'ın konseriyle sona erecek.