Çankayalı miniklerin mezuniyet heyecanı

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımleri’nde 2026 mezuniyet coşkusu Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yaşandı. Şenlik havasında geçen mezuniyet töreninde 15 kreşte 6 yaş grubu 515 çocuk kreşlerinden mezun olarak yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yaptı. Minikleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, çocukların gözündeki mutluluğun, ailelerin gururu ve öğretmenlerin emeğinin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Güner, “Çankaya’da çocuklarımızı yalnızca bugün için değil yarına da hazırlıyoruz. Onları sevgiyle, güvenle, eşitlik duygusuyla ve Cumhuriyetimizin aydınlık değerleriyle büyütmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin umudu da geleceği de bugün burada kep atma heyecanını yaşayacak olan çocuklarımızdır. Çünkü bizim için her bir çocuğumuz çok kıymetli. Onların kültürde, sanatta, bilimde, sporda, hukukta, tıpta, hayatın her alanında elde edecekleri başarılar; özgüvenli, üretken, duyarlı bireyler olmalarından geçiyor. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, özgür düşünen kuşaklar yetiştirmek için aynı azimle tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu yolda da devam edeceğiz” diye konuştu.

İKİ YENİ KREŞİ ÇANKAYA’YA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ

Kreşlerde nicel olarak değil nitelik itibarıyla da yeni modellerin kapısını araladıklarını dile getiren Güner, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. Geçtiğimiz kep töreninde de yine birlikteydik. Aradan geçen bir yıl içerisinde önce bir yeni kreşimizi hizmete açtık. Ayrıca halihazırda bir yeni kreşimizin daha temelini attık ve şu anda Çankaya’ya yeni eğitim dönemine yetişmesi için hızla çalışıyoruz. Böylelikle bu bir yıllık süre içerisinde iki yeni kreşi daha Çankaya’ya kazandırmış olacağız. Bugün 1700 öğrenci kapasitesiyle devraldığımız Çankaya’daki kreşlerimizi yeni açtığımız kreşimizle 1780’e taşıdık ve tamamlamak üzere olduğumuz kreşimizle de bu sayı 1900’e ulaşacak. Kreşlerde ilk uygulamamız Gece Kreşi oldu. Sadece gündüz bakımevi olarak değil gece çalışan ailelerimizin ya da özel durumu sebebiyle ihtiyaç duyan ailelerimizin de çocuklarını emanet edebilecekleri bir yuva kazandırmış olduk. Aynı zamanda bu son açtığımız kreşimizi de Ekolojik Kreş modeliyle hayata geçirdik. Orada çocuklarımız tavşanlarla, kuşlarla, kendi seralarında yetiştirdikleri domateslerle, biberlerle ve doğa sevgisiyle iç içe doğa bilincini bu yaştan edinerek yetişiyorlar” dedi.

BEBEK KÜTÜPHANELERİMİZ DE ÇOCUKLARIN HİZMETİNDE

Kreşlerin yanı sıra Bebek Kütüphanelerini de hizmete sunduklarını ifade eden Güner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kreşlerimizin yanı sıra göreve geldiğimiz yıl Çukurambar’da bir Çocuk Kütüphanemizi hayata geçirmiştik. Şu anda da yapımı tamamlandı ve bu ay itibarıyla hizmete geçmiş oluyor. Dodurga Mahallemizde de bir bebek kütüphanemizi hizmete kazandırıyoruz. Böylece çocuklarımızın her alanda yanında oluyoruz, ailelerimize her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere güvenip çocuklarınızı emanet ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Biz de onları şimdi geleceğe emanet ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum.”