Çaycuma Belediyesi giyim pazarının üstü kapanıyor, 500 kilovatlık bir GES daha geliyor

Çaycuma Belediyesi sebze-meyve ve üretici pazarının ardından giyim pazarının da üstünü kapatıyor. 5 bin metrekare alanda yapılacak pazaryerinin projesinde 500 kW'lık bir güneş enerji santrali de yer alıyor. Çalışma tamamlandığında kapalı pazaryerlerinin toplam alanı 13 bin metrekareye çıkarken, Belediyenin yenilenebilir kaynaklardan elektrik elde etmek amacıyla kurduğu santrallerin toplam gücü 1 megavata ulaşıyor.

"ESNAFIN ÇALIŞMASINA ENGEL OLMAYACAK ÖNLEMLER DE ALINDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Giyim Pazarı esnafının insana yakışır koşullarda hizmet vermesi için başlattığımız projeyle Çaycumalılara çok daha nitelikli alışveriş ortamı sunacağız. Esnafımızın her türlü hava koşulunda hizmet vermesini sağlayacak projede temel çalışmasını belli bir seviyeye getiren arkadaşlarımız bir bölümünün betonunu döktü. İmalatları yaparken esnafın çalışmasına engel olmayacak önlemler de alındı” dedi.

"İKLİM DOSTU UYGULAMALARDA BİR ADIM DAHA ATACAĞIZ"

Kantarcı açıklamalarını, “Sebze-meyve ile üretici pazarının 8 bin metrekareye ulaşan kapalı alanına ilave 5 bin metrekare daha ekleyeceğimiz projede, 500 kilovatlık bir güneş santrali de yer alıyor. Tamamlandığında bölgenin en büyük kapalı alana sahip pazarı olacak pazaryerimiz aynı zamanda elektrik üreterek, Çaycuma Belediyesinin kendi kendine yeten belediye olma vizyonuna da hizmet edecek. Çaycuma Belediyesi elektriğini temiz enerjiden sağlayarak, iklim dostu uygulamalarında önemli bir adım daha atmış olacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Çaycuma’mıza hayırlı olsun diyorum” diyerek tamamladı.