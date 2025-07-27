‘Çeşitlilik İçinde Birlik’ Projesi Arapgir’de gerçekleştirildi

Toplumsal uyumu artırmak ve kültürel çeşitliliği bir zenginlik olarak ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirilen “Unity in Diversity: Multicultural Sensitivity and Harmony for Disadvantaged Groups” (Çeşitlilik İçinde Birlik: Dezavantajlı Gruplar için Kültürlerarası Hassasiyet ve Uyum) Gençlik Değişimi Projesi, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Malatya'nın Arapgir ilçesinde başarıyla tamamlandı.

Ev sahipliğini Engelleri Aşın Derneği’nin üstlendiği projeye Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Belçika ve Ürdün'den toplam 30 genç katıldı. Proje süresince katılımcılar, kültürel farklılıklar karşısında ortaya çıkan önyargı ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik çeşitli etkinliklerde yer aldı.

Program kapsamında; kültürel geziler, dezavantajlı gruplara yönelik kurum ziyaretleri ve sosyal etkileşim temelli atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımcılar, kadınlar, mülteciler, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan gruplara yönelik empati temelli faaliyetler sayesinde önemli deneyimler kazandı.

‘KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK’

Projenin kapanış programı, tarihi Arapgir Millet Han’da gerçekleştirildi. Programa Arapgir Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da katıldı. Katılımcılara hitaben konuşan Başkan Cömertoğlu, “Yukarı Fırat’ın merkezinde, köklü bir medeniyetin kalbindesiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Döndüğünüzde Arapgir’i ve bizleri dostlarınıza anlatın, her zaman kapımız açık,” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda gençler, hem kültürel etkileşim hem de sosyal farkındalık alanında önemli kazanımlar elde etti.