Ceyhan Belediyesi’nden engelli çocuklara destek: 230 engelli yurttaşa tablet dağıtıldı

Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşını doldurmamış 230 engelli çocuğa tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız’ın öncülüğünde yapılan programa, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Belediye ekipleri, belirlenen engelli çocukların adreslerine tek tek giderek hem tabletleri teslim etti hem de ailelerle birebir görüşüp taleplerini dinledi.

‘GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK, BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ARMAĞAN’

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız, sosyal belediyeciliğin sadece kurum içinde değil, vatandaşın evinde ve kalbinde hissedilmesi gerektiğini vurgulayarak “Dezavantajlı mahallelerde yaşayan 18 yaş altı evlatlarımıza sürpriz yaparak, hediyelerini sizlerle birlikte evlerine giderek teslim ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, bizim için en büyük armağan oldu. Sosyal belediyeciliğin en anlamlı yönü, vatandaşın yaşamına dokunmak ve özellikle dezavantajlı çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaktır. Eğitime erişimi kolaylaştıran, fırsat eşitliği sunan bu tür projeleri artırarak sürdüreceğiz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayıp destek olduğunuz için Ceyhan halkı ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

‘EĞİTİME VE BİLİME DESTEK OLAN ÖRNEK BİR HİZMET’

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Ceyhan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını örnek bir çalışmayla ortaya koyduğunu ifade etti. Bilici, “Bugün Ceyhan Belediye Başkan Vekilimiz Sevil Aydar Yıldız ile Ceyhan sokaklarındayız. Engelli çocuklarımıza sürpriz yaparak çok kıymetli bir hizmet gerçekleştiriyor Başkan Vekilimiz. Tablet dağıtımıyla hem çocuklarımıza verilen değeri gösteriyor hem de onların eğitime, bilime ve çağa uyum sağlamasına önemli katkı sunuyor. Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum; bu anlamlı çalışmalarının artarak devamını diliyor, kendilerini desteklemeyi sürdüreceğim” diye konuştu.

EV ZİYARETLERİNDE SICAK BULUŞMA VE SAMİMİ DİYALOGLAR

Tablet dağıtımı, belediye ekiplerinin ev ziyaretleriyle gerçekleştirildi. Her ziyarette ailelerle samimi sohbetler edildi, çocukların eğitimine yönelik ihtiyaçlar ve beklentiler dinlendi. Ceyhan Belediyesi, projeyi sadece bir dağıtım etkinliği değil, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak yaşama geçirdi.

AİLELERDEN VE ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR

Tablet desteğinden faydalanan engelli çocukların aileleri, evlerine kadar gelerek hediyelerini teslim eden Ceyhan Belediyesi’ne ve Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız’a teşekkür etti. Ailelerden biri, “Çocuklarımızın eğitimine destek olan bu anlamlı hizmet bizler için çok kıymetli. Belediyemizin ilgisini, Sevil Başkanımızın samimiyetini ve duyarlılığını her zaman yanımızda hissediyoruz” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.