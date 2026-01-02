Ceyhan Belediyesi’nden kırsal mahallelere eşit hizmet

Ceyhan Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin hizmet çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Köy Ekibi, bu kapsamda son olarak Irmaklı, Yellibel, Kırmıt, Altıgöz, Büyükmangıt, Ağaçpınar ve Çokçapınar mahallelerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Ceyhan Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız, belediye olarak her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

“DÜZENLİ HİZMET ÇIKARTMASI YAPIYORUZ”

Başkanvekili Yıldız açıklamasında,

“Ceyhan’ımızda merkez-kırsal ayrımı yapmadan Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından mahallelerimize düzenli olarak hizmet çıkartması yapıyoruz. Amacımız, tüm mahallelerimizde yaşam kalitesini artırmak” ifadelerini kullandı.

KÖY EKİBİ SAHADA AKTİF OLARAK GÖREV ALIYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köy Ekibi’nin çalışmalarına da değinen Yıldız, “Kurmuş olduğumuz Köy Ekibimiz; tırpan, budama ve çim biçme makineleriyle yabani ot temizliği yapıyor, vatandaşlarımızı ve trafiği rahatsız eden ağaç dallarını budayarak çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor” dedi.