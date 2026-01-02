Son Dakika... Özgür Özel, 'mücadele' takvimini anlattı: 'Bu katlanılabilir bir durum değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde Manisa Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılmak için geldiği Manisa'da cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Basına açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"86 milyona başta sağlık, bölgemize ve ülkemize barış diliyoruz. 2025 yılı emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz için zor bir yıl oldu. Sokakta, mutfakta, cüzdanda yangın var, 2026'da düzelmesini diliyoruz.

FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ

Kim Gazze için Filistin için yürüyorsa ona izin versin. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil. Birine helal olan, öbürüne yasak olsun. İzni isteyen CHP olunca köprüler yasak, Erdoğan'ın oğlu yürüyünce değil. En yüksek sese nerden çıkarsa Gazze için hepimize faydası var. Dün yapılan iş doğrudur, keşke bu adaletsiz ikircikli görüntüler ortaya çıkmasa.

10 MART MUTABAKATI

Ben 10 Mart Mutabakatı'nı önemsiyorum, uygulanması gerekiyor, çevçevesi geniş. 31 Aralık'a kadar süre vardı, bir mütabakat sağlanamadı. Buradan diplomasiye alan açılması gerekiyor. Suriye'deki istikrarsızlığın kimseye faydası yok. Oradaki saldırıları kınıyoruz. Bunun için Anayasal bir çerçevereye ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin yapıcı olması lazım. Buradan bize de görev düşerse, katkı sağlayacağımız neres varsa açığız. Yeter ki barış olsun. Artık savaşlarla değil barışla ve kalkınmayla anılmak istiyoruz.

Biz CHP olarak önümüzdeki hafta her güne bir toplantıyla 2025'i nasıl değerlendiriyoruz, 2026'da neler yapacağız. Bunları planlayacağımız, hem iştişarenin hem de koordinasyonun sağlanacağı yoğun bir toplantı hastasına geçiyoruz.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden bir buçuk sene, iki sene daha beklensin? 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa seçim yılı olur.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü MYK toplantımızı yaparak, ardından kapalı grup toplantımızı yaparak, salı günü açık grup toplantımızı yaparak, çarşamba günü yine mitingimizi yaparak, perşembe günü Parti Meclisimiz'i toplayarak, cuma günü Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesindeki il başkanlarımızı, kanaat önderlerimizi toplayarak, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılına nasıl başlıyoruz, 2025'i nasıl değerlendiriyoruz, 2026'da nasıl mücadele edeceğiz, erken seçim sandığını nasıl getireceğiz ve bu milletin sorunlarına çözüm önerilerimizi hangi performansla, hangi takvimle, ne şekilde çalışarak yapacağız; bunları planlayacağız.

"PLANLAMA VE HAREKETE GEÇME HAFTASI OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYORUZ"

Ardından da tabii bir yandan planlamayla, bir yandan yine mitingimizi, grup toplantımızı aksatmadan iktidar yürüyüşümüzün somut adımlarını atacağımız, başlayacağımız bu toplantılarla değerlendirmeleri yapacağız. Hem istişarenin hem de ardından bir koordinasyonun, eşgüdümün sağlanacağı; partinin bütün yetkili organlarının, grubundan Parti Meclisi'ne, il başkanlarından cumhurbaşkanı aday ofisine kadar yoğun bir toplantı, planlama ve harekete geçme haftası olarak önümüzdeki haftaya başlıyoruz."