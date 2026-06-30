Ceyhan’da Şehit Mustafa Durmaz Parkı hizmete açıldı

Ceyhan Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda inşa edilen Şehit Mustafa Durmaz Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa belediye yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Parkın açılış töreninde konuşan Ceyhan Belediye Başkan Vekili Av. Sevil Aydar Yıldız, parkın her yaştan yurttaşın kullanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti. Yıldız, Belediyeevleri Mahallesi’ne yeni bir kent meydanı kazandıracaklarını, yapımı süren İstiklal Kent Meydanı’nın da kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

‘KENT GENELİNDE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK’

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise belediyenin kent genelindeki yatırımlarını sürdüreceğini belirterek, mahalleler arasındaki hizmet farklılıklarını azaltmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulan parkta çocuk oyun alanları, spor ve fitness bölümleri, bahçe satrancı, kamelyalar, dinlenme alanları ve sosyal tesis kafeteryası yer alıyor. Parkın yanında hizmete giren klimalı toplu taşıma durağı da yurttaşların kullanımına açıldı. Açılış kapsamında düzenlenen karne şenliğinde ise çocuklar yüz boyama etkinlikleri, köpük partisi, oyunlar ve çeşitli ikramlarla karne sevincini kutladı.