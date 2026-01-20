CHP heyetinden başkanvekili Çiçek'e ziyaret

CHP Manavgat İlçe Örgütü Başkanı Oykun Başar ile CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır ve Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Side Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette, Manavgat’ta yürütülen belediye hizmetleri, devam eden projeler ve gelecek döneme ilişkin çalışmalar ele alındı.

Ziyarete dair bir açıklama yapan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, şunları kaydetti:

“Manavgat’ımızın gelişimi ve halkımızın yaşam kalitesinin artırılması adına ortak akıl ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları dolayısıyla İlçe Örgütü Başkanımız Sayın Oykun Başar’a ve Antalya Milletvekillerimiz Sayın Sururi Çorabatır ile Sayın Aliye Coşar’a teşekkür ediyorum. Manavgat için ortak hedefler doğrultusunda, uyum ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”