CHP’li Kaya: 'İmamoğlu'nun tutukluğunun yolsuzlukla ilgisi yok. CHP'nin yükselişi hedef alınıyor'

CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada hem toplumsal kutuplaşmaya hem de belediyelere yönelik yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kaya, Türkiye’de bayramların artık eski anlamını yitirdiğini belirterek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kutlanan o eski bayramları özlüyoruz. Bugün ise toplumun ayrıştırıldığı, insanların ötekileştirildiği bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi. 19 Mart 2025’ten bu yana devam eden süreçte belediye başkanlarına yönelik adımların “hukuki değil siyasi” olduğunu savunan Kaya, “Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Öfkeliyiz ama umutsuz değiliz” ifadelerini kullandı.

‘MESELENİN YOLSUZLUKLA İLGİSİ YOK’

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna özel bir parantez açan Kaya, iddialara sert tepki gösterdi. “Topluma doğruyu anlatmak zorundayız. Çünkü bu meselenin yolsuzlukla zerrece ilgisi yok” diyen Kaya, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların siyasi olduğunu ifade etti. İmamoğlu’nu yakından tanıdığını vurgulayan Kaya, “Onun olduğu yerde yolsuzluğun kırıntısı dahi olmaz” sözleriyle iddiaları reddetti.

‘CHP’YE YÖNELİK SİYASİ MÜDAHALE’

Kaya, yaşananların yalnızca bireysel bir yargı süreci olmadığını, doğrudan CHP’nin siyasal konumuyla ilgili olduğunu dile getirdi. Kurultay sürecine işaret eden Kaya, CHP’nin yeni yönetimiyle birlikte farklı bir hat izlemeye başladığını belirterek, “Partimizin yön değiştirmesi, iktidara talip bir çizgiye gelmesi bazı çevreleri rahatsız etti” dedi. Partiye yönelik kayyum tartışmaları ve açılan davalara da değinen Kaya, “Bu süreç CHP’yi zayıflatmaya dönük bir müdahaledir” değerlendirmesinde bulundu.

‘İKTİDAR ALTERNATİFİ HEDEFTE’

Kaya, CHP’nin son dönemde toplumda güç kazandığını vurgulayarak, bu yükselişin engellenmek istendiğini söyledi. “Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ortaya koyduğu irade ile CHP bugün iktidarın en güçlü alternatifi haline gelmiştir” diyen Kaya, bu durumun siyasi baskıları artırdığını kaydetti.

‘İSTANBUL’DAKİ SOSYAL POLİTİKALAR SAVUNULDU’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemine de değinen Kaya, İmamoğlu yönetiminin sosyal politikalarını örnek gösterdi. “İstanbul’un kaynakları belli kesimlere değil, halka aktarıldı. Kent lokantaları açıldı, öğrencilere destek verildi, yoksul ailelere sosyal yardım sağlandı” diyen Kaya, bu yaklaşımın hedef alındığını dile getirdi.

‘DOĞRULUK ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK’

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmesinde Kaya, sonuçta gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti. “Doğruluk güneş gibidir, er ya da geç ortaya çıkar” diyen Kaya, partililere mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptı.

‘SAHİP ÇIKMAK NAMUS BORCUDUR’

Konuşmasının sonunda çağrısını yineleyen Kaya, “Ekrem İmamoğlu’na, arkadaşlarına ve bu mücadeleye sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.