Çimhan Manavgat Belediyespor süper finallere farklı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 2025 TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri, Alanya’da başladı. 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmeye devam eden Süper Finaller’de Antalya’yı temsil eden Çimhan Manavgat Belediyespor, turnuvadaki ilk maçında Adana temsilcisi Karataş Belediyespor’u 6-1’lik skorla mağlup etti. Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Organizasyonları Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Çimhan Manavgat Belediyespor’un gollerini Axel Damm, Andre Lourenço, Emrah Ekmekçi, Ferhat Gülbağ, kaleci Serkan Banazlı ve Sarper Dikmen kaydetti. TFF tarafından yedi farklı merkezde düzenlenen etaplarda birinci olan takımların katıldığı Süper Finaller kapsamında iki grupta mücadele eden takımlar arasında grup birincileri doğrudan yarı finale yükselirken, ikinciler ve üçüncüler çapraz eşleşme sistemiyle yarı finale kalma mücadelesi verecek. Turnuvanın final karşılaşması 6 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te oynanacak. Şampiyonluğa ulaşan takım, Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil etme hakkı kazanacak.