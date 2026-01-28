Çocuk akademileri tatilde de eğitim ve eğlenceyi buluşturuyor

Giresun Belediyesi’ne bağlı Çocuk Akademileri, sömestir tatilinde de çocuklara, gençlere ve öğrencilere kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Aksu, Kumyalı, Teyyaredüzü ve Çıtlakkale Çocuk Akademileri, çalışan aileleri de düşünerek hafta içi her gün sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar kapılarını açık tutuyor.

Yaklaşık 500 öğrencinin yararlandığı akademilerde, çocuklar yarı yıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Sunulan programlar sayesinde çocuklar boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirirken, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Sanat, spor, bilim ve kültür alanlarında düzenlenen etkinlikler, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor.

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, interaktif oyunlar ve yaratıcı projelerle çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni bilgiler edinerek kendilerini geliştiriyor.