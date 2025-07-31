Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Kocaeli Derince Belediyesi’nin yaz döneminde düzenlediği Çocuk Şenlikleri ve Çocuk Atölyeleri etkinlikleri devam ediyor. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Mahalle Çocuk Şenlikleri’nin son etabı Yenikent Mahallesi’ndeki Cirit Meydanı oldu. Çocukların yoğun katılımıyla düzenlenen programda Kurbağa Prens Çocuk Tiyatrosu, yüz boyama, çeşitli yarışmalar ve nostaljik sokak oyunları yer alırken, katılımcılara ayrıca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da gerçekleşti.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Derince Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Atölyeleri de ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Hem öğretici hem de eğlendirici etkinliklerin yer aldığı atölye çalışmalarında Mahalle ve çocuk şenlikleri etkinlik takvimi şu şekilde devam edecek.

1 Ağustos Cuma: 15. Kolordu İlk ve Ortaokulu Bahçesi (Çenedağ Mahallesi)

7 Ağustos Perşembe: Çınarlı Mahallesi Meydanı

11 Ağustos Pazartesi: Çınarlı Hüseyin Gülseven Parkı

15 Ağustos Cuma: Sırrıpaşa Gençlik Merkezi (Sırrıpaşa Mahallesi)

22 Ağustos Cuma: Çakabey Ortaokulu Bahçesi (Mersincik Mahallesi)

29 Ağustos Cuma: Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu Bahçesi (İbni Sina Mahallesi)

5 Eylül Cuma: Barış Manço Parkı (Yenikent Mahallesi)

12 Eylül Cuma: Şehit Osman Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fatih Sultan Mahallesi)