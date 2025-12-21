‘Çocuklar Sınır Sever’ seminerine büyük ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin ebeveynlere yönelik düzenlediği ücretsiz eğitimler kapsamında, Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün aynı isimli kitabından uyarladığı “Çocuklar Sınır Sever” semineriyle Yenimahallelilerle buluştu. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, çok sayıda ebeveyn katıldı. Konuşmasında anne ve babanın ortak bir dil kullanmasının önemine dikkat çeken Ergün, tutarlı ebeveynliğin çocuğun temel güven duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

Ergün, “Anne ve baba aynı dili konuştuğunda dünya çocuk için daha anlaşılır hale gelir. Sınır bir ceza değildir; çocuğa yol gösterir. Sınır koyarken bağırmadan, yumuşak ama kararlı bir duruş sergilemek önemlidir. Çocuk kararlılık ister. Anne ve baba olarak tutarlı olmalı ve birbirimizi desteklemeliyiz. Çocuk sizlerden aynı mesajı aldığında hangi davranışın doğru olduğunu daha kolay öğrenir. Biriniz ‘hayır’ derken diğeriniz ‘evet’ dediğinde çocuk kafa karışıklığı yaşar” dedi. Programın sonunda aileler, Emine Ergün’e sorular yönelterek günlük yaşamda yaşadıkları problemlere ilişkin çözüm önerileri aldı.