Çocuklar Tepebaşı'nda Yazılıkaya’nın yapılışına şahitlik etti

6.09.2025 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 7’den 70’e herkesi kucaklamaya devam ediyor. Alanda düzenlenen atölyelere katılan çocuklar, bu yıl kolektif olarak yapılan Yazılıkaya eserinin çalışmalarına şahitlik etti.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki çocuk kültür ve sanat merkezlerinde eğitim gören çocuklar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda devam eden sempozyum çalışmalarında çamurdan çeşitli figürler yaparak sempozyum alanını gezdi. Burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfeden öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde sanatçı çalışmalarını da inceledi. Çocuklara Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da eşlik etti. 

ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Öte yandan sempozyum alanında çocuklar için gerçekleştirilen eğlenerek öğren ve çamur atölyelerinde de öğretici ve eğlenceli anlar yaşandı. Tepebaşı Belediyesi rekreasyon ekibi tarafından çocuklara motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar oynatılırken etkinliklere katılan çocuklar da keyif aldıklarını belirterek memnuniyetini ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 12 Eylül tarihinde düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.

