Çolaklı Kreş’ten sonbaharın renkleriyle dolu sanat sokağı: Doğanın renkleriyle bütünleşen yaratıcılık

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, belediye hizmet binası bahçesinde düzenlenen etkinlikle sonbaharın atmosferini yaratıcı bir şölene dönüştürdü. “Sonbahar Sanat Sokağı” adı verilen etkinlik, miniklerin doğayı keşfetmeleri ve hayal güçlerini özgürce yansıtmaları için önemli bir fırsat sundu. “Sonbahar Sanat Sokağı” temasıyla hazırlanan etkinlikte öğrenciler yapraklar, kozalaklar, dallar ve doğadan topladıkları çeşitli araç-gereçlerle hazırladıkları kostümleriyle podyumda yürüyerek mevsimin zengin dokusunu sanatla buluşturdu. Öğretmenlerinin rehberliğinde sonbaharın sıcak tonlarından ilham alarak hazırladıkları resimlerin de sergilendiği etkinlik, çocukların doğa farkındalığını artırırken aynı zamanda motor becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiren keyifli bir öğrenme ortamı sundu.