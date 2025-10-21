Çorum'da 10 günlük 'Kargı Panayırı' başladı

Çorum’un Kargı ilçesinde her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen ve “Asırlık Gelenek” olarak kabul edilen Kargı Panayırı, bu yılda coşkulu bir programla başladı.

Kargı Belediyesi tarafından düzenlenen panayır, 20-29 Ekim 2025 tarihleri arasında kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor

KÜLTÜR, SANAT VE EĞLENCE BİR ARADA

Panayır kapsamında, gün boyu sürecek çeşitli etkinliklerin yanı sıra akşamları konserler düzenlenecek. Sanatçılar Zara ve Erkal Sonel sahne alarak katılımcılara müzik dolu geceler yaşatacak. Gecelerin sunuculuğunu ise DJ performansıyla birlikte Afitap Değermenci üstlenecek.

YAĞLI GÜREŞLERDE 600 PEHLİVAN KIYASIYA MÜCADELE EDECEK

Kargı Panayırı’nın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan yağlı güreş müsabakaları bu yıl da nefes kesecek. Aralarında 26 başpehlivanın da bulunduğu toplam 600 güreşçi, Kargı Çayırı’nda er meydanına çıkarak hünerlerini sergileyecek.

PANAYIRDA ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

10 gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında;

Halk konserleri, büyük yağlı pehlivan güreşleri, motosiklet festivali, vosvos şenliği, yamaç paraşütü gösterisi, havai fişek gösterisi, spor etkinlikleri ve yarışmalar, Kargı’ya özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı, geleneksel ürün ve el sanatları stantları gibi birçok etkinlik yer alacak.

Kargı Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan panayır, hem bölge halkına hem de çevre illerden gelen ziyaretçilere açık olacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla taçlanacak olan panayır, 29 Ekim akşamı gerçekleştirilecek final etkinlikleriyle sona erecek.