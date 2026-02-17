Çukurova Belediyesinden emeklilere sağlık taraması

Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Tesisler Müdürlüğü işbirliği ile Çukurova’daki emekli dinlenme evlerinde periyodik aralıklarla gerçekleştirilen sağlık taraması çalışmaları yurttaşlardan ilgi görüyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan “Evde Sağlık” birimi çalışanları Tesisler Müdürlüğü bünyesindeki Emekli Dinlenme Evleri’nde belirlenen program çerçevesinde yurttaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştiriyor. Ölçümler doğrultusunda vatandaşları gerektiği durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Evde Sağlık birimi çalışanları, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren emekliler, sağlık taramalarının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek Başkan Emrah Kozay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.