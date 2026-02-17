Çukurova Belediyesinden emeklilere sağlık taraması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 15:57:00
Cumhuriyet/Ankara
Çukurova Belediyesi, emekli dinlenme evlerinde düzenli sağlık taramaları yaparak yurttaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Tesisler Müdürlüğü işbirliği ile Çukurova’daki emekli dinlenme evlerinde periyodik aralıklarla gerçekleştirilen sağlık taraması çalışmaları yurttaşlardan  ilgi görüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan “Evde Sağlık” birimi çalışanları Tesisler Müdürlüğü bünyesindeki Emekli Dinlenme Evleri’nde belirlenen program çerçevesinde yurttaşların tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştiriyor. Ölçümler doğrultusunda vatandaşları gerektiği durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Evde Sağlık birimi çalışanları, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren emekliler, sağlık taramalarının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek Başkan Emrah Kozay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

