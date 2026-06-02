Cumhuriyet'in öncü kadınlarından Afet İnan, Etimesgut’ta anılacak

Cumhuriyet tarihinin öncü kadınlarından, tarihçi ve sosyolog Prof. Dr. Afet İnan, yitirilişinin 41. yılında Etimesgut’ta düzenlenecek programla anılacak. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği ile Etimesgut Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek anma programı, 8 Haziran saat 19.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Başkanı Fikriye Tiryaki ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu imzasıyla yapılan etkinlikte, Afet İnan'ın Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ve kadın hakları mücadelesine yaptığı katkılar anılacak.

KARİKATÜR SERGİSİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ

Program kapsamında saat 19.00’da “Osmanlı'dan Cumhuriyet’e Karikatürlerde Kadın” sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Ardından saat 19.15'te konuşmacılar kürsüye çıkacak. Etkinlikte, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ ile sanatçı ve Afet İnan'ın torunu Dr. Canan Aykent konuşma yapacak. Anma programı, saat 20.15'te gerçekleştirilecek Afet İnan Belgeseli gösterimiyle sona erecek.