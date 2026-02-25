Defne Belediye Başkanı Özgün çocuklarla bir araya geldi: Defne’nin yarınları evlatlarımızın hayalleriyle güçlenecek

Hatay Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün Yerel Yönetimler Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Yerel yönetimlerin sorumluluklarını, belediyecilik anlayışlarını ve Defne için yürütülen çalışmaları konuştuklarını belirten Özgün, "En değerlisi; evlatlarımızın fikirleri, soruları ve bakış açılarıydı. Onların bilinçli, duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşımları bizlere umut verdi.

İnanıyorum ki Defne’nin yarınları, bu pırıl pırıl evlatlarımızın emeği ve hayalleriyle daha da güçlenecek. Ziyaretimizde bizleri misafir eden kıymetli okul müdürlerimize, öğrencilerimizi özveriyle geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize ve bizlere eşlik eden kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.

Birlikte düşünecek, birlikte üretecek, birlikte başaracağız" dedi.