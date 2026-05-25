‘Değişen Dünyada Aile Olmak’ semineri: Uzmanlar akran zorbalığı ve dijital zorbalık konusunda uyardı

Samsun Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik sunduğu sosyal, psikolojik, hukuksal destek hizmetlerinin yanı sıra güncel konularda düzenlediği birbirinden önemli seminerlerle yurttaşları bilinçlendiriyor. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı Merkez, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda organize ettiği ‘Değişen Dünyada Aile Olmak’ başlıklı seminerde, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Programda, zorbalık türleri, çocukların ve gençlerin dijital platformları güvenli kullanmaları, ailede doğru iletişim konuları masaya yatırıldı.

“ZORBALIK GÖREN ÇOCUK SİNYAL VERİR”

Uzman Psikolog Aile Danışmanı Özge Tan, Zorbalık Hakkında Konuşmak söyleşisinde katılımcılara önemli bilgiler verdi. Tan, konuşmasında zorbalık gören çocukların ve gençlerin birtakım sinyaller verdiğine dikkat çekerek “Özellikle ortaokul çağında ve lisede, en sık siber zorbalık ve psikolojik zorbalık görülüyor. Daha küçük yaşlarda özellikle okul öncesi grupta, fiziksel zorbalık olabiliyor Son zamanlarda, çocuklar okuldan geldiğinde odasına kapanıyorsa, soru sorduğunuzda geçiştiriyorsa, anlatmıyorsa ve arkadaşlarından hiç bahsetmiyorsa şüphelenilebilir. Çocuk, bazen arkadaşının sürekli şaka yaptığından bahsedebilir. Zorbalık değil de, bana şaka yapıyorlar diye yanılgıya düşebilir. Okula gitmek istemiyor, öfke patlamaları yaşıyor olabilir. Genellikle somatik belirtiler, en sık görülendir. Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı olur. Anaokul ve ilkokul çağında, somatik belirtileri daha sıklıkla görürüz.” cümlelerine yer verdi.

“TEKNOLOJİ İLE NASIL YAŞADIĞIMIZ ÖNEMLİ”

Uzman Psikolog Aile Danışmanı Emrah Talay, Artısı Eksisiyle Dijital Dünya Kullanımı başlıklı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Eğer biz, herhangi bir rahatsızlık duymadan uygun bir zamanda istediğimiz amaca ulaşmak için teknolojiyi kullanıyorsak, o zaman sağlıklı bir teknolojiden söz edebiliriz. Teknoloji derken oyun konsolu, telefon, bilgisayar ve televizyonu düşünebiliriz. Şimdilerde, televizyon kullanımı azaldı ama telefon, kimisi için oyun konsolu ciddi yerlerde. Teknolojiyi nasıl kullandığımız ve onunla nasıl yaşadığımız önemli yer arz ediyor. Bazı insanlar sürekli dijital materyalle, zaman geçiriyor olabilir. Orada, bireysel farklılıklarımız öne çıkıyor. Bu bizim kazanmamız gereken bir beceridir. ‘Can sıkıntısını nasıl gidersem’ diye sorduğu zaman, daha verimli ve faydalı uğraşlar bulamazsa, sonunda teknolojik araçla geçirilen zaman artarak devam eder.”

“ORTAK ANLAM ÜRETEN ÇİFTLER MUTLU”

Klinik Psikolog Dr. Necla Afyonkale Talay ‘Mutlu İlişkilerin Yol Haritası’ başlıklı konuşmasında

“Mutlu ilişkilerle ilgili, net konuşabileceğimiz bir takım özellikler var. Psikoloji alanında öneml çalışmalarda bulunan John ve Julie Gottman, mutlu ilişkileri olan çiftleri ilişki ustası olarak kabul ediyor. Aşktır, tutkudur vesaireden önce yakın ilişki içinde olan çiftler daha mutludur. Aynı zamanda ilişkilerinde mutlu olan çiftlerin, çatışmaları daha kolay yönetebildiklerinden bahsediyorlar. Eğer ortak bir anlam üretebiliyorlarsa çift, yaşamlarını keyifli sürdürebilmelerini sağlıyor. Bu da beraberinde ilişkinin mutluluğu getiriyor.” dedi.