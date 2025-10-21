Demokrasi Nasıl Yaşanır? Cevabı Muğla’daki Sempozyumda Aranacak

Felsefe Kültür Sanat Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle düzenlenecek olan “Demokrasinin ‘Demos’u” adlı sempozyum, bu cumartesi (25 Ekim 2025) Muğla’da gerçekleştirilecek. Demokrasiye dair temel kavramların, günümüzün sosyal, siyasal ve kültürel dinamikleriyle birlikte ele alınacağı etkinlikte, alanında uzman isimler bir araya gelecek.

Sempozyumda Prof. Dr. Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen, Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Solmaz Zelyüt, Dr. Ali Haydar Fırat, Suat Özçağdaş, Dr. Özge Soysal ve Prof. Dr. Tolga Şirin gibi akademisyen ve düşünürler yer alacak.

Etkinlik boyunca dört oturumda şu kritik sorular tartışılacak:

Demokrasi gerçekten ideal bir yönetim biçimi midir?

Sosyal medya ve kutuplaşma, demokrasi için bir fırsat mı yoksa tehdit mi?

“Demokrasi yoksunluğu” psikolojik bir olgu olarak değerlendirilebilir mi?

Eğitim, demokrasinin ihtiyaç duyduğu bilinçli yurttaşları nasıl yetiştirebilir?

Demokrasi içinden çıkan politik aktörler, demokrasiyi nasıl tehdit eder ve buna karşı nasıl ayakta kalınır?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sempozyumun önemine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Muğla kadim bir kültür kentidir. Bu topraklar düşüncenin ve bilgeliğin tarihsel olarak başkentlerinden biridir. Amacımız, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak kentin entelektüel kimliğini canlandırmak. Bu sempozyum yalnızca bir akademik etkinlik değil, aynı zamanda Muğla’yı yeniden Anadolu’nun düşünce hayatına kazandırma yolunda önemli bir adımdır.”

Antik Yunan’daki sınıfsal temellerden dijital demokrasiye uzanan geniş bir perspektifte tartışmaların yapılacağı sempozyum, ücretsiz olacak ve tüm halka açık gerçekleştirilecek. Katılım için ön kayıt gerekmiyor.

SEMPOZYUM PROGRAMI

10.00 – 10.30: Açılış Konuşmaları

(Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın)

10.45 – 12.00: “Demos” Kavramını Anlamak

Prof. Dr. Nami Başer: “Demos” ve “Halk”

Prof. Dr. Emre Kongar: “Demos” ve Toplum

13.00 – 14.15: “Demos”un Bir Üyesi Olmak

Dr. Özge Soysal: “Demos” ve Birey

Prof. Dr. Tolga Şirin: “Demos” ve Yasa

14.30 – 15.45: “Demos”un İçinde Yaşamak

Suat Özçağdaş: “Demos” ve Eğitim

Zülâl Kalkandelen: “Demos” ve Dünya

16.15 – 17.30: “Demos” ve Politika

Dr. Ali Haydar Fırat: “Demos” ve İktidar

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt: “Demos” ve Kriz

17.30 – 18.00: Kapanış



Demokrasinin temelleri ve geleceği, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenecek “Demokrasinin ‘Demos’u” sempozyumunda, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.