Depremde ağır hasar alan Çarşı merkezinde altyapı yenileniyor

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı çalışmalarının yoğunlaştığı Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Gölebatmaz Caddesinde depremde ağır hasar alan çarşı merkezinde, yıllardır kullanılan asbestli içme suyu hatları tamamen kaldırılarak yerine dayanıklı ve insan sağlığına zararı olmayan polietilen borular döşenmeye başlandı. Çalışmaları inceleyen Tutdere, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ali Çoktaşar ile Fen İşleri Müdürü İsmail Kara’dan yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Saha incelemesi sırasında esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Başkan Tutdere, hem projeyi anlattı hem de bölge sakinlerinin isteklerini dinledi.

‘YENİ HATLAR KAYIP–KAÇAK SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAK’

Altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, çalışma tamamlandığında bölgeye sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırılacağını dile getirdi. Tutdere, “Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi’nde uzun yıllardır kullanılan, deprem sonrası hasar gören asbestli eski içme suyu hatlarını tamamen yeniliyoruz. Sağlıklı ve dayanıklı polietilen borularla yaptığımız bu dönüşüm tamamlandığında bölgede yaşanan kayıp–kaçak sorunları ortadan kalkacak. Esnafımız ve vatandaşlarımız daha temiz, güvenli ve düzenli bir içme suyu hizmetine kavuşacak. Bu süreçte sabır ve destek gösteren tüm esnaflarımıza ve sahada özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.