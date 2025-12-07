Devlet Sanatçısı Ataman, ölümünün 31. yılında Safranbolu’da anıldı

Safranbolu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman’ı vefatının 31. yılında düzenlenen anma konseriyle andı. Şef Sadık Hüner yönetiminde sahne alan koro, Ataman’ın derlediği ve Türk halk müziğine kazandırdığı eserleri Safranbolulularla buluşturdu.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Yılmaz Dizdar, Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Adabaş ve Taner Timar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zaman zaman duygu dolu anlara zaman zaman ise tüm salonun ritim tuttuğu, oyunlar oynadığı anlara sahne olan gecede, Ataman’ın müzik mirası bir kez daha hatırlanırken, programa katkı sunan tüm isimlere teşekkür edildi.