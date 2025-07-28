Dikili ile Midilli arasındaki dostluk büyüyor

İzmir Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ve İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ile birlikte Temmuz ayı itibarıyla Midilli’den Dikili’ye başlayacak seferler öncesi, turizm iş birliklerini değerlendirmek üzere Midilli Adası’nı ziyaret etti. Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias ve adadaki turizm paydaşlarının katıldığı toplantıda sürdürülebilir turizm, kültürel ve ekonomik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

‘KURDUĞUMUZ KÖPRÜYÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Dikili’den Midilli’ye her gün, Midilli’den Dikili’ye salı ve cumartesi günleri seferlerin başlayacağını belirten Kırgöz şu açıklamalarda bulundu:

“16 Mayıs’ta İDO ayrıcalığıyla o günden bu yana karşılıklı ziyaretlerimizle dostluk bağımızı daha da güçlendirdik ve bu bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Değerli mevkidaşım, dostum Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias ile bir araya geldik. Ziyaretimiz boyunca Midilli’nin tarihi ve kültürel mirasını inceleyip, müzeler ve üretim tesislerine yaptığımız ziyaretlerle yerel üretim süreçlerine dair bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk.

Eski Türk Mahallesi’nde yer alan Dikili Sokağı’nı da ziyaret ederek geçmişten bugüne uzanan dostluğa dair güzel bir anı paylaştık. İDO yetkilileri, Midilli Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda daha önceden de belirttiğimiz gibi Temmuz ayından itibaren her gün Dikili’den Midilli’ye seferlerimiz başlayacak. Ayrıca Midilli’den Dikili’ye de sefer günleri artacak. Bu kapsamda Salı ve Cumartesi günleri sabah saat 10.00’da Midilli’den hareket edecek İDO feribotu 10.30’da Dikili’de olacak, aynı günler saat 17.00’de Midilli’ye dönüş yapacak. Bu seferlerin kentimizin tanıtımına ve ekonomisine ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Bu yeni seferlerin her iki yakaya da hayırlı olmasını diliyorum. Karşılıklı dayanışma ve dostlukla kurduğumuz bu köprüyü her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”