Divriği'de aşevi için son başvuru tarihi 30 Nisan

14.04.2026 18:01:00
Cumhuriyet/Ankara
Yalnız yaşayan, yemek yapmakta zorlanan yurttaşlar ve 65 yaş üstü Divriğililer, Sivas Divriği Belediyesi'nin Şekerci Sadık Aşevi projesinden yararlanmak için 30 Nisan tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Sivas Divriği Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla 65 yaş üstü olan, yalnız yaşayan veya yemek yapmakta zorlanan Divriğililer için Divriği Belediyesi Şekerci Sadık Aşevi'ni açacak. 30 Nisan son başvuru tarihi olarak belirlenirken belediye başkanı Cihan Deniz Akbaş söz konusu uygulamaya ilişkin, "Hiçbir komşumuz kendini yalnız hissetmeyecek.. Hiç kimse yatağa aç girmeyecek...Evinde yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan tüm hemşehrilerimiz Belediyemize veya mahalle muhtarlarımıza başvuru yapabilirler" açıklamasını yaptı.

 

