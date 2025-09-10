Divriği’de yeni eğitim öğretim yılına 'temiz' başlangıç

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Divriği Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde ve çevrelerinde yabani ot temizliği ve genel çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş yaptığı açıklamada “Çocukların daha temiz, daha düzenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ders başı yapan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılarla dolu bir yıl diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi