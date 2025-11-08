Doğanın zarif avcıları özgürlüğe kanat çırptı: “2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği” Fındıklı’da yapıldı

Karadeniz’in yüzyıllardır süregelen geleneklerinden biri olan atmaca kültürü, bu yıl da yaşatıldı. Doğanın zarif avcıları olarak bilinen atmacalar, Karadeniz kültürünün en güçlü sembollerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bölge halkının doğayla kurduğu derin bağın bir göstergesi olan atmaca yetiştiriciliği ve salımı, hem geleneksel yaşam biçimini hem de doğa sevgisini bir arada yaşatıyor.

Bu çerçevede Fındıkla bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. DKMP Rize İl Müdürlüğü, Fındıklı Belediyesi ve Fındıklı Atmacacılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen “2025 Doğaya Atmaca Salım Şenliği”, Şahin Tepesi Milli Parklar Kuş Gözetleme Evinde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, doğaseverler, atmacacılar ve yöre halkı bir araya gelerek yakalanan atmacaların doğal yaşam alanlarına yeniden salınmasına tanıklık etti. Böylece hem yıllardır süregelen atmaca geleneği korunması, hem de doğa koruma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Fındıklı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, doğa ve kültürün buluştuğu bu anlamlı etkinliğin yalnızca geleneksel bir ritüel değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde yaşama anlayışının da bir ifadesi olduğu vurgulandı.