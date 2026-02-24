Doğanşehir Belediyesi, yurttaşlara desteğini sürdürüyor

Malatya Doğanşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. İlçenin tüm bölgelerinde çalışan belediye ekipleri, yurttaşlara, engelli aracı desteği, yetişkin ve çocuk bezi yardımı, temel gıda paketi ve battaniye ulaştırıyor. Konula ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, “Biz büyük bir aileyiz. Yüzlerdeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Paylaştıkça çoğalıyor, sevgiyle güçleniyoruz” denildi.