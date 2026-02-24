Malatya Doğanşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. İlçenin tüm bölgelerinde çalışan belediye ekipleri, yurttaşlara, engelli aracı desteği, yetişkin ve çocuk bezi yardımı, temel gıda paketi ve battaniye ulaştırıyor. Konula ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, “Biz büyük bir aileyiz. Yüzlerdeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Paylaştıkça çoğalıyor, sevgiyle güçleniyoruz” denildi.
Doğanşehir Belediyesi, yurttaşlara desteğini sürdürüyor
Malatya Doğanşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya devam ediyor.
24.02.2026 10:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Malatya Doğanşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmaya devam ediyor.
İlgili Konular: #doğanşehir