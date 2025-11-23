Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel ‘Piyano Resitali’ Yusufeli’nde gerçekleşti

Yusufeli Belediyesi, çocukların kültürel gelişimini desteklemek ve sanatla büyüyen bir nesil oluşturmak amacıyla düzenlediği piyano kursunun ardından, Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel minik piyanistler sahneye çıkarak emeklerini unutulmaz bir konserle taçlandırdı. Sahnede sergiledikleri cesaret, disiplin ve müzik sevgisiyle herkesi gururlandıran çocuklar, geleceğe umut ve sanat dolu bir ışık bıraktı. Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demir yaptığı açıklamada, “Bu özel günde; çocuklarımızın her alanda kendini ifade etme hakkını, özgürlüğünü ve gelişim yolculuğunu desteklemeyi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Tüm minik sanatçılarımıza ve destek veren ailelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.