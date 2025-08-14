Dünya Turizm Köyü Ormana’da neler oluyor?

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği verilerine göre, 2024 yılı boyunca Ormana Köyü’nü yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu turistlerin 50 bini, otel, restoran ve turizm seyahat acentalığı hizmetleri veren Ormana Active tarafından ağırlandı. 2023’te köy, 45 bin civarında turist ağırlamış, bunların 8 bin 500’ü konaklamalı olmuştu.

Ormana Active, 15 yıldır ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak, neredeyse hiç tanınmayan köyü turizm destinasyonu haline getiren başlıca işletme olarak tanınıyordu. İşletme, dünyanın 32 ülkesinden yabancı turist getirmiş, yüzlerce yerli acenteye ürün sağlayarak hem bölge tanıtımına hem de yerel ekonomiye katkı sağlamıştı.

HATALI İMAR PLANI TARTIŞMASI

İşletmenin avukatı Mehmet Karausta, 2011 yılında onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı’ndaki hatalar nedeniyle birçok taşınmazın ruhsatlı olmasına rağmen kaçak duruma düştüğünü belirtti. Karausta, “Bölgedeki benzer işletmeler kapatılırken tek bir işletme açık bırakılmış, yıkım kararı ise yalnızca müvekkilime uygulanmıştır” dedi.

Karausta, yıkım kararının mahkeme tarafından verilmediğini, idare mahkemesinin yalnızca yapı kayıt belgesinin kentsel sit alanlarında geçerli olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddettiğini vurguladı. “Bu karar, yıkımın uygulanıp uygulanmayacağına dair değildir” dedi.

TURİZMDE ZİNCİRLEME ETKİ

Ocak 2025’te başlayan yıkım süreciyle birlikte, Ormana Active’in hizmet verememesi nedeniyle partner acenteler bölgeyi tur programlarından çıkardı. Dernek açıklamasında, “Turizmcilerin en önemli kültür ve yürüyüş rotalarından birinin kaybedilmesi, bölge ekonomisine ve ülke turizmine zarar verdi” ifadeleri yer aldı.

Köyün tanıtımında kilit rol oynayan Ormana Active’in kapatılmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıllarda cıvıl cıvıl olan Ormana sokaklarının sessizleştiği, turist sayısında ciddi düşüş yaşandığı bildiriliyor.

UNVAN TEHLİKEDE

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği, yaşanan bu gelişmelerin 2025 yılında yapılacak değerlendirme sonrası Ormana’nın “Dünya Turizm Köyü” unvanını kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tolga Özgüven, “Bu sadece bizim işletmemizin değil, tüm köyün ortak sorunu. Koruma amaçlı imar planı ivedilikle düzeltilmeli” diyerek çağrıda bulundu.